Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta firari 2 hükümlü yakalandı

        Yozgat'ta biri kasten yaralama, diğeri kaçakçılık suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 14:44 Güncelleme: 03.10.2023 - 14:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta firari 2 hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yozgat'ta biri kasten yaralama, diğeri kaçakçılık suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde haklarında kasten yaralama suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.H.S. ile kaçakçılık suçundan 3 ay 10 gün hapis cezasına mahkum O.A'nın saklandığı yerleri tespit etti.

        Adreslere operasyon düzenleyen jandarma, iki hükümlüyü yakaladı.

        Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yılın ilk karı o kentimize yağdı!
        Yılın ilk karı o kentimize yağdı!
        Bağırsaktan yemek borusu ve ses tüpü yapıldı
        Bağırsaktan yemek borusu ve ses tüpü yapıldı
        Domuz bağıyla kadın cinayetinde yeni gelişme!
        Domuz bağıyla kadın cinayetinde yeni gelişme!
        Rögara kimyasal madde boşaltıldı iddiası!
        Rögara kimyasal madde boşaltıldı iddiası!
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Ermenistan Parlamentosu'ndan Putin kararı
        Ermenistan Parlamentosu'ndan Putin kararı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2023 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananları açıklandı
        2023 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananları açıklandı
        'Age of Empires' istilacı karıncalara karşı kullanılabilir
        'Age of Empires' istilacı karıncalara karşı kullanılabilir
        Müslüme'nin ölümünde cani dede için 5 suçtan ceza istemi!
        Müslüme'nin ölümünde cani dede için 5 suçtan ceza istemi!
        Maganda yine yollarda! Cipin önünü kesip bıçakla saldırdı
        Maganda yine yollarda! Cipin önünü kesip bıçakla saldırdı
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        Hatay'da ilk teslimat tarihi belli oldu!
        Hatay'da ilk teslimat tarihi belli oldu!
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        Eylül ayı enflasyonu açıklandı
        Eylül ayı enflasyonu açıklandı
        Rapor kullanırken bu süreye dikkat!
        Rapor kullanırken bu süreye dikkat!
        Şimdi intikam vakti!
        Şimdi intikam vakti!
        Satışlar 9 ayda geçen yılın tamamını aştı
        Satışlar 9 ayda geçen yılın tamamını aştı

        Benzer Haberler

        Terörist Müzdelif Taşkın'ın etkisiz hale getirilmesi Dağlıca şehidinin aile...
        Terörist Müzdelif Taşkın'ın etkisiz hale getirilmesi Dağlıca şehidinin aile...
        59 yaşında üniversiteyi kazandı, torunu yaşındakilerle aynı sırayı paylaşıy...
        59 yaşında üniversiteyi kazandı, torunu yaşındakilerle aynı sırayı paylaşıy...
        Yozgat ve Niğde'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Yozgat ve Niğde'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Yozgat'ta sağanak etkili oldu
        Yozgat'ta sağanak etkili oldu
        AK Parti'li Yılmaz: Seçime yönelik `Bir eksiğimiz var mı´ diye değerlendirm...
        AK Parti'li Yılmaz: Seçime yönelik `Bir eksiğimiz var mı´ diye değerlendirm...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Yozgat'ta konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Yozgat'ta konuştu: