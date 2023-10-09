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        Çekerek Barajı'nda balıkçılık çiftçilerin geçim kaynağı oldu

        Denize kıyısı olmayan bozkırın ortasındaki Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bulunan Çekerek Barajı'nda 2011 yılında su tutulmaya başlanmasıyla balıkçılık yöre halkının önemli geçim kaynakları arasına girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 13:57 Güncelleme: 09.10.2023 - 13:57
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        Çekerek Barajı'nda balıkçılık çiftçilerin geçim kaynağı oldu
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        Denize kıyısı olmayan bozkırın ortasındaki Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bulunan Çekerek Barajı'nda 2011 yılında su tutulmaya başlanmasıyla balıkçılık yöre halkının önemli geçim kaynakları arasına girdi.

        Barajda, balıkçılar, ağ ile gümüş balığı, sazan ve kerevit tutarken bazı çiftçiler, baraj yapılmadan önce sebze ürettikleri yerde, şimdi kurdukları kafeslerde alabalık yetiştiriyor.

        Arpaç köyünde yaşayan 44 yaşındaki Tuncay Erol, gazetecilere, baraj yapılmadan önce köyde tarım ve hayvancılıkla uğraştıklarını söyledi.

        Baraj yapıldıktan sonra 2014'te balıkçılık yapmaya başladığını ifade eden Erol, "Yıllık kapasitemiz olan 75 ton alabalık üretiyoruz. Balıklar, buradan genelde kamyonlarla Aydın'a balık işleme fabrikasına gidiyor. Aralık ayında yetişenler ise canlı olarak Karadeniz'e gidiyor oradan da somon olarak ihraç ediliyor." dedi.

        Erol, balıkçılığın, tarım ve hayvancılıktan çok iyi gelir getirdiğini anlatarak, "Balıkçılık yapmayı düşünenlere tavsiye ederim. Çekerek Barajı balıkçılık yapmak için çok güzel. Bu yıl su sıcaklığı 28 dereceye kadar çıkmasına rağmen güzel üretim oldu. Denizimiz yok, bozkırın ortasında barajda balık üretiyoruz. Daha önce buradan dere geçerdi, fasulye, soğan yetiştirirdik, şimdi balık yetiştiriyoruz." diye konuştu.

        Balıkçılığın kolay ama hassas olduğunu dile getiren Erol, "Balıklar kafese haziranda 0,8 gram olarak gelmişti şimdi porsiyonluk 300 gram oldular. Günde 2-3 kez kafesleri kontrol edip yemini vereceksin. Yemlerken balığın yem yemesine dikkat etmek, yem almayanları kontrol etmek gerekiyor. Hasta olanları vaktinde tedavi etmek lazım, tedavi olmazsa kafesteki balıkların tamamı hastalanır." ifadelerini kullandı.

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