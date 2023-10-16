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        Yozgat'ta otomobilde 63 sikke ve 2 yüzük ele geçirildi

        Yozgat'ta jandarmanın durdurduğu otomobilde 63 sikke ile 2 yüzük ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 12:41 Güncelleme: 16.10.2023 - 12:44
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        Yozgat'ta otomobilde 63 sikke ve 2 yüzük ele geçirildi
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        Yozgat'ta jandarmanın durdurduğu otomobilde 63 sikke ile 2 yüzük ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yerköy ilçesinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

        Ekipler, araçta yaptığı aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 63 sikke ile 2 yüzük ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli E.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Sikke ve yüzükler, Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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