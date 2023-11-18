Boğazlıyan'da zabıtanın bulduğu 50 bin lira sahibine teslim edildi
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde zabıta ekipleri pazarda buldukları 50 bin lirayı sahibine ulaştırdı.
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde zabıta ekipleri pazarda buldukları 50 bin lirayı sahibine ulaştırdı.
Boğazlıyan Hayvan Pazarı'nda denetim yapan zabıta personeli İsmet Karacabey ve Emin Yıldırım, deste halinde yerde 50 bin lira buldu.
Araştırma yapan personel, paranın sahibini bularak 50 bin lirayı teslim etti.
Parayı kaybeden vatandaş, duyarlı davranışlarından dolayı zabıta personeline teşekkür etti.
Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar da yaptığı yazılı açıklamada, belediye zabıta personelinin toplumun huzurunu ve güvenliğini sağlama noktasında sorumluluk taşıdığını belirterek, zabıta memurlarının gösterdiği duyarlılık ve örnek davranışın tüm personel için gurur kaynağı olduğunu vurguladı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.