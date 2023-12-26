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        Sarıkaya Belediyesinin 144 dairelik sosyal konut projesinin temeli atıldı

        Yozgat'ın Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, 144 daireden oluşan sosyal konut projesini başlattıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 10:21 Güncelleme: 26.12.2023 - 10:21
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        Sarıkaya Belediyesinin 144 dairelik sosyal konut projesinin temeli atıldı
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        Yozgat'ın Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, 144 daireden oluşan sosyal konut projesini başlattıklarını söyledi.

        Açıkel, AA muhabirine, daha önce duyurusunu yaptıkları konutların temelini atıklarını belirtti.

        Sosyal konut projesini uzun zaman önce gündeme getirdiklerini, uygun zaman ve şartların oluşmasını beklediklerini aktaran Açıkel, "Önceliğimiz ilçemizde konut sahibi olmayan hemşehrilerimizi ev sahibi yapmak. Şu anda sahada çalışmalarımız devam ediyor. 4 blok ve 144 daire olarak planladık. İlk etapta 72 konuttan oluşan 2 bloğun temelini attık, inşaatımız sürüyor. İnşallah projemizin ilk etabını 2024'ün sonunda hak sahiplerine teslim edeceğiz." diye konuştu.

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