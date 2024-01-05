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        Yozgat'ta kopya düzeneği kullanarak sınava giren sürücü adayı ile 3 şüpheli yakalandı

        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, sürücü belgesi sınavında kopya düzeneği kullandığı belirlenen sürücü adayı ile dışarıda bağlantı kurduğu 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 13:57 Güncelleme: 05.01.2024 - 13:57
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        Yozgat'ta kopya düzeneği kullanarak sınava giren sürücü adayı ile 3 şüpheli yakalandı
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        Yozgat’ın Yerköy ilçesinde, sürücü belgesi sınavında kopya düzeneği kullandığı belirlenen sürücü adayı ile dışarıda bağlantı kurduğu 3 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yerköy ilçesinde motorlu taşıtlar sınavında usulsüzlük yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        İlçede sınavın yapıldığı okul ve çevresini araştıran jandarma, bir otomobildeki şüpheliler A.K, M.S. ve R.Ş'nin casus kulaklık, mikrofon ve telefon vasıtasıyla sınav salonundaki M.S.S’ye kopya verdiklerini tespit etti.

        Araçtaki 3 şüpheli ile sınav salonunda kopya çeken M.S.S, kulak içi mikro casus kulaklık, düğme kamera, mikro casus ses kartı ve WİFİ cihazıyla yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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