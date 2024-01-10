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        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Yozgat'ta 449 sentetik hap ve 40,18 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 17:47 Güncelleme: 10.01.2024 - 17:55
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        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Yozgat'ta 449 sentetik hap ve 40,18 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında A.P'nin ev ve aracında arama yaptı.

        Aramada, 449 sentetik hap ve 40,18 gram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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