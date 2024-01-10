Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Yozgat'ta 449 sentetik hap ve 40,18 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında A.P'nin ev ve aracında arama yaptı.

Aramada, 449 sentetik hap ve 40,18 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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