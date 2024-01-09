Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Ortaokul öğrencisinin atık malzemelerden yaptığı top fırlatıcı, masa tenisini sevdirdi

        ÖMER ERTUĞRUL - Yozgat'ta bir ortaokul öğrencisi, masa tenisi antrenmanlarına destek olması için atık malzemeleri kullanarak top fırlatan düzenek geliştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 12:56 Güncelleme: 09.01.2024 - 12:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ortaokul öğrencisinin atık malzemelerden yaptığı top fırlatıcı, masa tenisini sevdirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÖMER ERTUĞRUL - Yozgat'ta bir ortaokul öğrencisi, masa tenisi antrenmanlarına destek olması için atık malzemeleri kullanarak top fırlatan düzenek geliştirdi.

        Valilikçe başlatılan "KodluYOZ" projesi kapsamında açılan kurslara katılan Akdağmadeni Atatürk İmam Hatip Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Asım Kocataş, turnuvalara katılan arkadaşlarının daha verimli antrenman yapmasına destek olacak düzenek için çalışma başlattı.

        Bilişim ve teknoloji öğretmeni Recep Ata'dan da destek alan 13 yaşındaki Kocataş, ayçiçeği yağı kolisi, damacana parçası, oyuncak araba tekerleği ve motorlarını kullanarak top fırlatıcı tasarladı.

        Okulun çok amaçlı salonuna yerleştirilen düzenek sayesinde, turnuvalara katılan öğrenciler daha verimli antrenman yaparken, okulda masa tenisine ilgi de arttı.

        Ortaokulun Müdürü Mehmet Özen, AA muhabirine, okulda 266 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

        Öğrencilerin spor ve sanata ilgilerinin yüksek olduğunu belirten Özen, "Onlara destek olmak için çok amaçlı salonumuzu resim yapacakları, masa tenisi ve zeka oyunları oynayacakları şekilde dizayn ettik. Öğrencimiz Asım, masa tenisi için düzenek yapma fikrini öğretmenimize bildirdi, o da destek oldu. Düzenek sayesinde okulumuzdaki öğrencilerin masa tenisine ilgisi arttı. Öğrencilerimiz boş zamanlarını en güzel şekilde değerlendiriyor. Asım'ı kutluyorum. Asım gibi öğrencilerimizin araştırmaya, üretmeye olan meraklarını destekliyoruz." diye konuştu.

        - "Geri dönüşüm malzemeleriyle tasarladı"

        Öğrenci Asım Kocataş da beden eğitimi öğretmeni Abdulkadir Uygun ile konuşurken top fırlatma düzeneği fikrinin ortaya çıktığını anlattı.

        Fırlatıcıyı kendisinin yapacağını söyleyerek çalışmalara başladığını dile getiren Kocataş, "Masa tenisi antrenmanı için düzenek yaptım. Topu sürekli aynı noktaya atıyor ve karşıdaki de topu karşılıyor ve aynı durum sürekli tekrarlanıyor." dedi.

        Kocataş, düzenekte atık malzemeler kullandığını belirterek, "Turnuvaya gidecek arkadaşlarımız tasarladığım düzenekle çalışıyor. Diğer arkadaşlarım da masa tenisini daha çok sevmeye başladı." ifadelerini kullandı.

        Bilişim ve Teknoloji öğretmeni Recep Ata ise "Öğrencimiz Asım'a rehberlik ettim. Fikirlerimizi söyledik, kendi fikirlerini kattı. Bu şekilde projemizi sonuçlandırdık. Geri dönüşüm malzemeleriyle bunu tasarladı." dedi.

        Beden Eğitimi Öğretmeni Abdulkadir Uygun ise masa tenisi düzeneğinin kendileri için çok değerli olduğunu, grup halinde de çalışma yapabildiklerini vurguladı.

        Öğrencilerden Melike Zehra Şimşek de düzenek sayesinde masa tenisini sevdiğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yılın ilk karı İstanbul'a düştü!
        Yılın ilk karı İstanbul'a düştü!
        Uçaktan düşen telefon yolda sağlam halde bulundu
        Uçaktan düşen telefon yolda sağlam halde bulundu
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Fenomen Talu çiftinin ifadeleri ortaya çıktı!
        Fenomen Talu çiftinin ifadeleri ortaya çıktı!
        Meler'e yumruk atan Faruk Koca hakim karşısında!
        Meler'e yumruk atan Faruk Koca hakim karşısında!
        "Felsefesi gol yememek"
        "Felsefesi gol yememek"
        Yoğun bakıma yatış yüzde 100'e yaklaştı
        Yoğun bakıma yatış yüzde 100'e yaklaştı
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Hakimin üzerine atlayan sanığa olağanüstü önlem
        Hakimin üzerine atlayan sanığa olağanüstü önlem
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        Norveç'te toplu katliam suçlusun insan hakları ihlali davası
        Norveç'te toplu katliam suçlusun insan hakları ihlali davası
        5 yıl sonra bir ilk
        5 yıl sonra bir ilk
        Doktordan saldıran hastaya biber gazlı müdahale!
        Doktordan saldıran hastaya biber gazlı müdahale!
        Halkbank'tan 'dava' açıklaması
        Halkbank'tan 'dava' açıklaması
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Marsilya'nın Onana acelesi!
        Marsilya'nın Onana acelesi!
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı

        Benzer Haberler

        Yozgat Valisi Özkan, çalışan gazetecilerin gününü kutladı
        Yozgat Valisi Özkan, çalışan gazetecilerin gününü kutladı
        İYİ Parti Yozgat İstişare Toplantısı yapıldı
        İYİ Parti Yozgat İstişare Toplantısı yapıldı
        Yozgat'ta kopya düzeneği kullanarak sınava giren sürücü adayı ile 3 şüpheli...
        Yozgat'ta kopya düzeneği kullanarak sınava giren sürücü adayı ile 3 şüpheli...
        Ehliyet sınavına kopya düzeneği ile giren adayı jandarma yakaladı
        Ehliyet sınavına kopya düzeneği ile giren adayı jandarma yakaladı
        Yozgat'ta vatandaşlar dolandırıcılara karşı uyarılıyor
        Yozgat'ta vatandaşlar dolandırıcılara karşı uyarılıyor
        Yozgat İl Tarım Değerlendirme Toplantısı yapıldı
        Yozgat İl Tarım Değerlendirme Toplantısı yapıldı