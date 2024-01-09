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        Sorgun'da üretici destek icmalleri askıya çıktı

        Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, destek icmallerinin askıya çıktığını, üreticilerin mağdur olmamaları için kontrol etmeleri gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 16:30 Güncelleme: 09.01.2024 - 16:46
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        Sorgun'da üretici destek icmalleri askıya çıktı
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        Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, destek icmallerinin askıya çıktığını, üreticilerin mağdur olmamaları için kontrol etmeleri gerektiğini söyledi.

        Canbolat, AA muhabirine, desteklerde yaşanabilecek hataları düzeltmek amacıyla üreticilerin mutlaka icmalleri kontrol etmesi ve hata varsa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurmaları gerektiğini belirtti.

        Bilgilerinde eksiklik ya da yanlışlık olmayanların herhangi bir işlem yapmalarına gerek olmadığı aktaran Canbolat, "Ürün destekleri, mazot gübre desteği ve diğer destek ödemelerinin icmali askıya çıktı. İcmaller 14 Ocak mesai bitimine kadar askıda kalacak. İcmallerde olabilecek hataların düzeltilmesi için en geç 14 Ocak'a kadar müracaat etmeleri gerekmektedir." dedi. ​​​​​​

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