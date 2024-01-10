Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Yozgat'ta konuştu: Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Tarım Kanunu'nda değişiklik yapıldığını belirterek, "Artık hangi toprakta neyin, ne kadar, ne şekilde ve hatta kimler tarafından ne üretileceği planlanıyor." dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Tarım Kanunu'nda değişiklik yapıldığını belirterek, "Artık hangi toprakta neyin, ne kadar, ne şekilde ve hatta kimler tarafından ne üretileceği planlanıyor." dedi.

Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenen Türkiye'de Tarımsal Öğretimin 178. Yıl Dönümü etkinliğine katılmak için Yozgat'a gelen Gizligider, Yerköy ilçesinde su tutma aşamasına gelen İnandık Barajı'nda incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Gizligider, Yozgat Belediyesi Çamlık Sosyal Tesisleri'de bir araya geldiği gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

AK Parti Yozgat İl Başkanlığı ve Yozgat Belediyesini ziyaret eden Gizligider, Bozok Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye'de Tarımsal Öğretimin 178. Yıl Dönümü etkinliğine katıldı.

Gizligider, burada yaptığı konuşmada, tarımda "Ne olacak çiftçinin hali? Acaba önümüzdeki yıl neyle karşılaşacağız?" gibi sorunların artık biteceğini belirtti.

Tarım Kanunu'nda değişiklik yapıldığını aktaran Gizligider, "Aslında uzun süredir hazırlanan üretim planlamasına 2024 yılı itibariyle Allah'ın izniyle geçiliyor. Artık hangi toprakta neyin, ne kadar, ne şekilde ve hatta kimler tarafından ne üretileceği planlanıyor. Bizim patronumuz aslında o toprak. Yani o toprağın doğal mirasının gereğini yapacağız. Bütün destek sistemimizi buna göre planlıyoruz. Bununla ilgili kanuni değişikliklerin ardından yönetmeliklerimizi de yayımladık. Çok yakın bir zamanda da yeni destek modelimizi açıklayacağız." diye konuştu.

Gizligider, destek sistemini de üretim planlaması modeline uygun hale getirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bilebildiğim kadarıyla 136 destek veriyoruz. Ancak bazen bize de soruyorlar, 'Benim hesabıma bir para yatmış ama acaba bu ne için?' Destek sistemini de üretim planlaması modeline uygun hale getiriyoruz. Artık bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Allah izin verirse hiç kimsenin zarar edemeyeceği ve gerçekten tarıma yatırım yapanların çok büyük karlar edeceği ve gerçekten ziraat mühendislerinin, veteriner hekimlerin havada kapılacağı yeni bir düzene geçiliyor. Ne dediğimi çok iyi biliyorum, hiç kimsenin şüphesi olmasın."

Yozgat'ta İnandık Barajı'nın inşaatını tamamladıklarını dile getiren Gizligider, "31 milyon metreküp su tutacağız burada. Bu suyu iki yılda tutmuş olacağız ve iki yıl sonra modern kapalı sulama sistemiyle 28 bin 750 dekar alanı sulayacağız. Yani ziraat mühendisleri, size çok iş düşüyor. Bu yatırımımız sulama sistemleriyle birlikte 1 milyar liraya mal oluyor. Ülkeye katkısı 215 milyon lira olacak. Yaklaşık 2 bin 500-3 bin kişiye yeni istihdam alanı doğacak. En önemlisi de bölgede zirai faaliyette bulunan kardeşlerimizin, çiftçilerimizin gelirinin 4-5 kat artması gibi bir süreç olacak. Yani ziraata, tarıma, toprağa yatırım yapan kesinlikle çok kazanacak." şeklinde konuştu.