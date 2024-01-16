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        Yozgat'ta bağımlıların yaptığı resim ve el sanatları sergisi açıldı

        Yozgat'ta Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM), danışmanlık hizmeti alan bağımlıların yaptığı resim ve el sanatlarının sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 12:57 Güncelleme: 16.01.2024 - 12:57
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        Yozgat'ta bağımlıların yaptığı resim ve el sanatları sergisi açıldı
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        Yozgat'ta Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM), danışmanlık hizmeti alan bağımlıların yaptığı resim ve el sanatlarının sergisi açıldı.

        Yozgat Vali Yardımcısı Halil Dalak, bir alışveriş merkezinde düzenlenen serginin açılışında, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Serginin danışanlar ve hocaların katkılarıyla bu noktaya kadar geldiğini aktaran Dalak, "Danışanlarımız bu güzel eserleri ortaya çıkarmış. Bu eserleri görmek bizleri duygulandırdı, mutlu etti." dedi.

        Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Alp Sinan Ertürk de YEDAM'ın Türkiye genelinde 107 şubesinin bulunduğunu, bağımlılıkla ilgili alkol, tütün, kumar, madde ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele ettiğini söyledi.

        Ertürk, YEDAM'a danışanların ücretsiz psikolojik ve sosyal destek aldığını ifade ederek, "Danışanlarımızla çalışma atölyelerimizde farklı etkinlikler yapıyoruz, resim ve el sanatları çalışmalarımız oluyor. Atölyelerde yapılan bu eserleri bugün burada sergiliyoruz. Danışanlarımız boş zamanlarını burada değerlendirerek güzel eserler ortaya çıkardı." diye konuştu.

        Vali Yardımcısı Dalak ve katılımcılar, filografi, yakma sanatı, kağıt rölyef ve yağlı boya resimlerin sergilendiği sergiyi gezerek görevlilerden bilgi aldı.

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