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        Yozgat'ta tarihi eser niteliğinde 18 sikke, 6 obje, 4 yüzük ve 1 mühür ele geçirildi

        Yozgat'tatarihieser niteliği taşıdığı değerlendirilen 18 sikke, 6 obje, 4 yüzük ve 1 mühür ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 16:42 Güncelleme: 27.01.2024 - 17:11
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        Yozgat'ta tarihi eser niteliğinde 18 sikke, 6 obje, 4 yüzük ve 1 mühür ele geçirildi
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        Yozgat'tatarihieser niteliği taşıdığı değerlendirilen 18 sikke, 6 obje, 4 yüzük ve 1 mühür ele geçirildi.

        Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akdağmadeni ilçesinde bir şüphelinin elindeki tarihi eserleri satmak için kent merkezine geleceği bilgisine ulaştı.

        Şüpheli H.İ.E'nin bulunduğu aracı ilçede durduran ekipler, aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 18 sikke, 6 obje, 4 yüzük ve 1 mühür ele geçirdi.

        Tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke ve objeler, Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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