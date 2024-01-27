Yozgat'ta tarihi eser niteliğinde 18 sikke, 6 obje, 4 yüzük ve 1 mühür ele geçirildi

Yozgat'tatarihieser niteliği taşıdığı değerlendirilen 18 sikke, 6 obje, 4 yüzük ve 1 mühür ele geçirildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akdağmadeni ilçesinde bir şüphelinin elindeki tarihi eserleri satmak için kent merkezine geleceği bilgisine ulaştı.

Şüpheli H.İ.E'nin bulunduğu aracı ilçede durduran ekipler, aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 18 sikke, 6 obje, 4 yüzük ve 1 mühür ele geçirdi.

Tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke ve objeler, Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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