Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Yozgat'ta 546 sentetik hap ve 91 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Yozgat'ta 546 sentetik hap ve 91 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde şüpheli bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada 546 sentetik hap, 91 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli S.T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
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