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        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Yozgat'ta 546 sentetik hap ve 91 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 09:44 Güncelleme: 05.02.2024 - 09:52
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        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Yozgat'ta 546 sentetik hap ve 91 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde şüpheli bir otomobili durdurdu.

        Araçta yapılan aramada 546 sentetik hap, 91 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli S.T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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