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        Yozgat'ta MHP'nin belediye başkan adayları tanıtıldı

        Yozgat'ta Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) il, ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 18:35 Güncelleme: 03.02.2024 - 18:35
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        Yozgat'ta MHP'nin belediye başkan adayları tanıtıldı
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        Yozgat'ta Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) il, ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı.

        Rıza Kayaalp Spor Salonu'ndaki tanıtım töreninde konuşan MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, tüm adaylara başarılar diledi.

        MHP için Yozgat'ın çok önemli olduğunu belirten Sedef, şöyle konuştu:

        "Tarihinde Yozgat her zaman üç hilale sahip çıkmış, partimizin çok düşük oranlarda oy aldığı dönemde dahi milletvekilliği vermiştir, belediye başkanlığı vermiştir. Bugün de inanıyorum ki bu salonda bulunan ülküdaşlarımız, büyüklerimiz, analarımız, bacılarımız ve ülkü ocaklı gençlerimiz inandığı sürece Yozgat'ın bütün köşelerinde üç hilali burçlara dikeceğiz inşallah. Bu mücadelede sizlere güveniyoruz."

        Alparslan Türkeş'in Yozgat'tan milletvekili olduğunu da hatırlatan Sedef, "Bununla da gurur duyuyoruz. Bugün 13 ilçe, 22 belde adayımızla karşınıza çıktık. MHP'nin belediye kazanması demek, insanlara oy verdi, vermedi ayrımı yapmak değil, Yozgat'ı bütünüyle kucaklamak ve birlik beraberlik içerisinde kendi memleketimize hizmet etmek demektir." dedi.

        MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı da tüm belediye başkan adaylarına başarı temennisinde bulundu.

        Konuşmaların ardından MHP il, ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı. Tanıtımın ardından sanatçı Ahmet Şafak konser verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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