Yozgat Emniyet Müdürlüğünce 15-31 Ocak'ta 26 bin kişi sorgulandı Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 15-31 Ocak'ta 26 bin 559 kişi ve 11 bin 809 aracın sorgulandığı, 4 bin 91 araca cezai işlem uygulandığı, 95 aracın trafikten men edildiği bildirildi.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 15-31 Ocak'ta 26 bin 559 kişi ve 11 bin 809 aracın sorgulandığı, 4 bin 91 araca cezai işlem uygulandığı, 95 aracın trafikten men edildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ocak ayının ikinci yarısında kent genelinde 288 olay meydana geldiği 245 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Yakalanan şüphelilerden 11'nin tutuklandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan aramalarda 2 tabanca, 2 av tüfeği, 3 kesici alet, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 36 şüpheliye uyuşturucu madde kullanmak suçundan, 4 şüpheliye uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan işlem yapıldı. 5 yabancı uyruklu sınır dışı işlemleri tamamlanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi."

Açıklamada, firari 50 hükümlünün yakalanarak cezaevine teslim edildiği de aktarıldı.