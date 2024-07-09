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        Yargıtay Üyesi Seyfi Han'ın annesinin cenazesi Yozgat'ta defnedildi

        Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) eski Genel Sekreteri ve Yargıtay Üyesi Seyfi Han'ın 87 yaşında vefat eden annesi Zülfiye Han'ın cenazesi, memleketi Yozgat'ta defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 14:28 Güncelleme: 09.07.2024 - 14:28
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        Yargıtay Üyesi Seyfi Han'ın annesinin cenazesi Yozgat'ta defnedildi
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        Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) eski Genel Sekreteri ve Yargıtay Üyesi Seyfi Han'ın 87 yaşında vefat eden annesi Zülfiye Han'ın cenazesi, memleketi Yozgat'ta defnedildi.

        Kadışehri ilçesine bağlı Kabalı köyünde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Han'ın naaşı, köy mezarlığında toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Han'ın ailesi ve yakınları ile Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek, HSK Başkanvekili Mehmet Akif Ekinci, HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç, Vali Mehmet Ali Özkan, HSK Üyesi Ergün Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı ve eski Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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