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        Yozgat'ta "15 Temmuz İşgal Girişimi" konferansı düzenlendi

        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, FETÖ'nün yabancı istihbarat örgütlerinin tasarladığı ve onların güdümünde olan bir yapı olduğunu belirterek, "Gerçek yüzünü gösterdiğinde, bu aziz millet tarih boyunca olduğu gibi, bu yüzyılın en büyük ihanetinin de Allah'ın izniyle üstesinden gelmiştir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 21:26 Güncelleme: 17.07.2024 - 21:26
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        Yozgat'ta "15 Temmuz İşgal Girişimi" konferansı düzenlendi
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        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, FETÖ'nün yabancı istihbarat örgütlerinin tasarladığı ve onların güdümünde olan bir yapı olduğunu belirterek, "Gerçek yüzünü gösterdiğinde, bu aziz millet tarih boyunca olduğu gibi, bu yüzyılın en büyük ihanetinin de Allah'ın izniyle üstesinden gelmiştir." dedi.

        Yozgat Bozok Üniversitesince, Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "15 Temmuz İşgal Girişimi" başlıklı konferansa konuşmacı olarak katılan Aslan, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan vatandaşlara Allah'tan rahmet, gazilere sağlık ve hayırlı ömür diledi.

        Aslan, "15 Temmuz'un bir tiyatro olmadığını ve bunun Z kuşağına iyi anlatılması gerektiğini" belirterek, "Onlar da 15 Temmuz'un ne olduğunu iyi bilmeli. Onlara iyi anlatmak lazım." diye konuştu.

        15 Temmuz şehitlerine ve gazilerine işaret eden Aslan, "Onların yüzü suyu hürmetine biz bu vatanda duruyoruz. Bunları herkesin bilmesi lazım. Birilerinin dediği gibi tiyatro falan değildir, gerçek bir kalkışmadır. Başka gidecek vatanımız yok bizim. Türkiye Cumhuriyeti vatanımız olmuştur. Vatanımız uçuruma düşmek üzereyken sayın Cumhurbaşkanı ve milletimiz bize güvendi. Vatanımızı asla kimseye vermeyiz." ifadelerini kullandı.

        15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlatan Aslan, şunları kaydetti:

        "FETÖ, yabancı istihbarat örgütlerinin tasarladığı ve onların güdümünde olan bir yapıdır. Gerçek yüzünü gösterdiğinde, bu aziz millet tarih boyunca olduğu gibi, bu yüzyılın en büyük ihanetinin de Allah'ın izniyle üstesinden gelmiştir. 40 yılı aşkın süre boyunca planlanarak, ülkemizin anahtarını teslim etmek isteyen işbirlikçi hainlere izin verilmemiştir. Bugün de sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğiyle, mücadelenin kesintisiz devam ettiğini biliyorum. Tabii ki 40 yılı aşkın süredir yapılanan ve mensuplarının büyük çoğunluğu maalesef vatandaşlardan oluşan bir örgütü kısa zamanda söküp atmak zor ama etkisizleştirdik. Sonuna kadar da mücadelemizi devam ettireceğiz."

        Konferansa, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Özcan, Emniyet Müdürü Recep Tecimer, daire müdürleri, askeri personel, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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