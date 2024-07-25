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        Gülşehri Belediye Başkanı Yıldırım projelerini anlattı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Gülşehri Beldesi Belediye Başkanı Şakir Yıldırım, belde halkının ihtiyaçlarını belirlediklerini ve bunları tek tek yerine getireceklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 14:51 Güncelleme: 25.07.2024 - 14:51
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        Gülşehri Belediye Başkanı Yıldırım projelerini anlattı
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        Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Gülşehri Beldesi Belediye Başkanı Şakir Yıldırım, belde halkının ihtiyaçlarını belirlediklerini ve bunları tek tek yerine getireceklerini söyledi.

        Yıldırım, gazetecilere, beldelerinin bir çok önemli ihtiyacı bulunduğunu, bunların en önemlisinin ekmek fırın olduğunu belirtti.

        Yıldırım, "Beldemize bir başka yerden ve belirli saatte ekmek geliyor. Bizim durumumuzda olan beldelerde birçok vatandaşımız kendi ekmeğini üretemiyor. Ekmeğini fırından alıyor. Bu vatandaşlarımız ekmeğin geldiği saati kaçırırsa o gün ekmeksiz kalabiliyor. Bunun için de ilk iş olarak fırın yapımına başladık." dedi.

        Aşevi ve düğün salonu gibi öncelikli ihtiyaçların da giderilmesi için çalışma başlattıklarını ifade eden Yıldırım, "Aşevini kısa sürede bitirmeyi planlıyoruz. Çünkü beldemizdeki nüfus yaşlı. Aşevimizde zengin fakir diye bir ayırım olmayacak. Yemeğini yapamayan tüm vatandaşlarımız yararlanacak. Onlara öğle ve akşam yemeği vereceğiz." ifadelerini kullandı.

        Yıldırım, mesire alanına çocuklar için havuz yapacaklarını anlatarak, "Çocuklarımız burada yüzme öğrenecek. Yine mesire alanındaki kameriye sayısını artırdık. Hafta sonları insanlarımız yer bulmakta güçlük çekiyordu, şimdi bu sıkıntıyı ortadan kaldırıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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