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        Güney Kore Savunma Ataşesi, Yozgat'ta Kore Gazisi Kanak ile buluştu

        Güney Kore Savunma Ataşesi Kurmay Yarbay Sim Pyo Lee, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde Gaziler Günü dolayısıyla Kore Gazisi Şevki Kanak'ın (94) Gaziler Günü'nü kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 18:10 Güncelleme: 19.09.2024 - 18:13
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        Güney Kore Savunma Ataşesi, Yozgat'ta Kore Gazisi Kanak ile buluştu
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        Güney Kore Savunma Ataşesi Kurmay Yarbay Sim Pyo Lee, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde Gaziler Günü dolayısıyla Kore Gazisi Şevki Kanak'ın (94) Gaziler Günü'nü kutladı.

        Sarıkaya Kaymakamlığı ve Sarıkaya Belediyesince Kore Gazisi Şevki Kanak onuruna etkinlik düzenlendi.

        Sarıkaya Belediyesi Şehit Yılmaz Gündüz Sinema Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Ahmet Nuri Demir, Sarıkaya Belediye Başkanı Osman Gözan, Güney Kore Askeri Ataşesi Deniz Kurmay Yarbay Sim Pyo Lee katıldı.

        Programda Kore savaşıyla ilgi slayt gösteri sunuldu, Kore Gazisi Kanak'ın hayat hikayesi anlatıldı.

        Kore Askeri Ataşesi Deniz Kurmay Yarbay Sim Pyo Lee, buradaki konuşmasında, programa katılmaktan onur duyduğunu söyledi.

        Kore savaşında, Türkiye'nin Kore'ye yardım etmek için savaşa katıldığını belirten Lee, "Kore için büyük fedakarlık ve kahramanlık gösterdi. Onların sayesinde Kore'nin özgürlük ve barışı korundu. Bugün burada gazilerimize minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. Sizlerin fedakarlık ve kahramanlığınızı asla unutmayacağım. Kore ve Türkiye'nin uzun zamandır dostluğu devam etmektedir. Bu Gaziler Günü'nde ve sonra da iki ülke arasındaki kan kardeşliğinin daha da iyi olmasını diliyorum. Kore gazilerimizin gösterdiği cesaret ve fedakarlık için teşekkür ediyorum."

        Kaymakam Demir ve Belediye Başkanı Gözan da gazilerin Gaziler Günü'nü kutladı.

        Programda Lee, Kore Gazisi Kanak'a çeşitli hediyeler takdim etti.

        Program sonrası Sarıkaya Belediyesini ziyaret eden Lee, Kaymakam Demir ve Belediye Başkanı Gözan'a da teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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