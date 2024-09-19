Güney Kore Savunma Ataşesi, Yozgat'ta Kore Gazisi Kanak ile buluştu

Güney Kore Savunma Ataşesi Kurmay Yarbay Sim Pyo Lee, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde Gaziler Günü dolayısıyla Kore Gazisi Şevki Kanak'ın (94) Gaziler Günü'nü kutladı.

Sarıkaya Kaymakamlığı ve Sarıkaya Belediyesince Kore Gazisi Şevki Kanak onuruna etkinlik düzenlendi.

Sarıkaya Belediyesi Şehit Yılmaz Gündüz Sinema Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Ahmet Nuri Demir, Sarıkaya Belediye Başkanı Osman Gözan, Güney Kore Askeri Ataşesi Deniz Kurmay Yarbay Sim Pyo Lee katıldı.

Programda Kore savaşıyla ilgi slayt gösteri sunuldu, Kore Gazisi Kanak'ın hayat hikayesi anlatıldı.

Kore Askeri Ataşesi Deniz Kurmay Yarbay Sim Pyo Lee, buradaki konuşmasında, programa katılmaktan onur duyduğunu söyledi.

Kore savaşında, Türkiye'nin Kore'ye yardım etmek için savaşa katıldığını belirten Lee, "Kore için büyük fedakarlık ve kahramanlık gösterdi. Onların sayesinde Kore'nin özgürlük ve barışı korundu. Bugün burada gazilerimize minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. Sizlerin fedakarlık ve kahramanlığınızı asla unutmayacağım. Kore ve Türkiye'nin uzun zamandır dostluğu devam etmektedir. Bu Gaziler Günü'nde ve sonra da iki ülke arasındaki kan kardeşliğinin daha da iyi olmasını diliyorum. Kore gazilerimizin gösterdiği cesaret ve fedakarlık için teşekkür ediyorum."