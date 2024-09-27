Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, üst solunum yolu rahatsızlıklarına karşı uyardı:

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, özellikle, ekim, kasım aylarının üst solunum yolları enfeksiyonunun arttığı dönemler olduğunu belirterek, hijyen kurallarına uyulması ve kapalı alanlarda hasta kişilerden uzak durulmasını önerdi.

Bazı programlara katılmak üzere kente gelen Memişoğlu, çiçeklerle karşılandığı Yozgat Valiliği ziyaretinde şeref defterini imzaladı.

Bakan Memişoğlu, valilik ziyareti sonrası basın mensuplarına, Yozgat'ı ziyaret etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Anadolu'nun kadim ve tarihi şehri Yozgat'ın sağlık hizmetlerinde daha iyi olması için çalıştıklarını belirten Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Biz de burada, sağlık hizmetlerini değerlendirip daha iyi sağlık hizmetlerini 'nasıl yaparız, nasıl sunarızı' tartışıyoruz. Biliyorsunuz, Cumhurbaşkanımızın 'hayalim' dediği şehir hastanelerimizin ilkini Yozgat'ta hizmete açmıştık. Sağlık hizmetleri anlamında Yozgat iyi yerlerde, daha da iyi olması için çabalıyoruz. Özellikle üniversitemiz, üniversite hastanemiz, sağlık hizmetleri sunan şehir hastanemizle beraber burada sağlığı değerlendiriyoruz."

Memişoğlu, devlet yatırımı anlamında iyi işlere imza atan Yozgat'ın altyapısıyla ve hizmetleriyle çok iyi yere geldiğini ve bundan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.