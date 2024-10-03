Yozgat'ta baba, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü
Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde baba, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü.
Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde baba, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü.
Alınan bilgiye göre C.A. (65), Yukarıyahyasaray köyündeki evinde oğlu Y.A. (48) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.A, oğlunu bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Y.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Baba C.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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