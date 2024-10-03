Yozgat'ta baba, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Y.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Alınan bilgiye göre C.A. (65), Yukarıyahyasaray köyündeki evinde oğlu Y.A. (48) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

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