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        Yozgat'ta baba, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü

        Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde baba, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 12:43 Güncelleme: 03.10.2024 - 12:43
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        Yozgat'ta baba, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü
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        Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde baba, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü.

        Alınan bilgiye göre C.A. (65), Yukarıyahyasaray köyündeki evinde oğlu Y.A. (48) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.A, oğlunu bıçakladı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Y.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Baba C.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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