Sorgun Şefkat Eli Derneğinden dar gelirli öğrencilere kırtasiye yardımı

Sorgun Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği yetkilileri, Sorgun’a bağlı Günyazı Köyü İlkokulu'nu ziyaret ederek, ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu.

Dernek Başkanı Pınar Ünal, hayırsever vatandaşlardan gelen yardımlarla alınan kırtasiye malzemelerini, Günyazı köyünde eğitim gören öğrencilere dağıttıklarını söyledi.

Daha önce tespit edilen öğrencilerin ihtiyaçlarını temin ettiklerini aktaran Ünal, "Okul yönetiminin talebi üzerine futbol topu ve spor malzemelerini de okulumuza teslim ettik. Bunun yanı sıra köyde yaşayan yaşlı ve hastalarımızı ziyaret ederek moral verdik. İyiliğin kardeşliğin olduğu yerde barışın ve huzurun sağlanacağı bilinciyle ekibimizle birlikte gönüllü bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. İmkanlarımız doğrultusunda çözümler üreterek, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.