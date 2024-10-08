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        Yozgat 3. Bozok Film Festivali başladı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi ve Bozok Üniversitesi Rektörlüğü paydaşlığında düzenlenen 3. Bozok Film Festivali başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 21:55 Güncelleme: 08.10.2024 - 22:34
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        Yozgat 3. Bozok Film Festivali başladı
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi ve Bozok Üniversitesi Rektörlüğü paydaşlığında düzenlenen 3. Bozok Film Festivali başladı.

        Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen festivalin açılışında bir konuşma yapan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Bozok Film Festivali'nin her yıl dolu dolu etkinliklerle icra edildiğini söyledi.

        Festivalin amacının, sinema kültürünü Yozgat'ta yaşatmak olduğunu ifade eden Özkan, "3 gün boyunca Türk sinemasına gönül vermiş yönetmen, senarist ve usta oyuncular Yozgat'ta misafirimiz olacak. Türk milletinin kültürünü gönüllere bahşetmeye ilmek ilmek nakşetmeye gayret ediyoruz. Bu duygularla film festivalimizde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

        Sinema Genel Müdürü Birol Güven de "kısa film" ile ilgili bir algının düzeltilmesi gerektiğini belirtti.

        Güven, Türkiye'de "şimdi sen kısa film çek, ileride de uzun mesajlı çekersin" gibi bir anlayışın bulunduğunu anlatarak, " Sakın böyle düşünmeyin. Kısa film kendi başına kendi ayakları üzerinde duran çok iyi bir sanat dalıdır ve 21. yüzyıla daha uygundur. Bir insan ömrünün sonuna kadar kısa filmci olabilir. Dünyanın en iyi fikirleri kısa filmden çıkar. Çünkü kısa filmin parası yoktur. Kısa filmcinin parası yoktur, bütçesi düşüktür. O yüzden de çok büyük fikirler bulur. Zamana karşı derdini anlatır." diye konuştu.

        Bozok Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Güngör Yılmaz da Türk Sinemasının usta sanatçıları ve yönetmenlerini 3. Bozok Film Festivali kapsamında Yozgat'ta ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek festivalin hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Konuşmaların ardından Jandarma Bandosu konser verdi.

        Konserin ardından söyleşiye katılan Sinema Genel Müdürü Güven, sinemada yapay zekanın önemine değindi.

        Yapılan değerlendirmeler sonucunda Belgesel Film dalında Ömer Halis Demir Üniversitesi'nden Nurullah Güzel'in "Cahide Sonku" filmi birinci, Selçuk Üniversitesinden Elif Tuğba Topal'ın "Bozkırkurdu" filmi ikinci, Bozok Üniversitesi'nden Mehmet Tekin ve Mustafa Zafer Yücesoy'un "Parmak Adamlar" üçüncü oldu.

        Kurmaca Film dalında Anadolu Üniversitesinden Buğra Mert Alkayalar'ın "İstasyon İnsanları" filmi birinci, Çankırı Karatekin Üniversitesinden Nisa Nur Küsme'nin "Kuşlar Nereye Uçar Anne" filmi ikinci, Ankara Üniversitesinden Hikmet Kaymak'ın "Dilmun Diyarında" filmi üçüncü oldu.

        Deneysel Film dalında Çankırı Karatekin Üniversitesinden Berkay Olgun'un "The Lunatic Of Etretat" filmi birinci, Üsküdar Üniversitesinden İbrahim Karahasan'ın "Meçhul" filmi ikinci, Anadolu Üniversitesinden Buğra Mert Alkayalar'ın "Onları Çağırdık" filmi üçüncü oldu.

        Program sonunda dereceye giren filmlerin ödülleri takdim edildi. 10 Ekim Perşembe günü son bulacak festivale Türk sinemasının "Sultanı" Türkan Şoray'ın onur konuğu olarak katılması bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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