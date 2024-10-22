Sorgun'da "Yaşamak Her Şartta Güzeldir" ve "Yazar Söyleşisi" etkinliği düzenlendi

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Yaşamak Her Şartta Güzeldir" ve "Yazar Söyleşisi" etkinliği düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonu’nda düzenlenen etkinlikte 12’inci sınıflarla oyuncular Doğan Tank ve Tuncay Kaynak’ın sınav stresi, 9, 10 ve 11'inci sınıflarla da yazar ve senarist Şafak Güçlü'nün kaygı yönetimi konusunda söyleşi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Düzenlenen etkinliklerle gençlerin sınav stresiyle başa çıkmasının ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunulmasının hedeflendiğini vurgulayan Öcal, "Etkinliklerde konuklarımız öğrencilerimizle sınav stresi hakkında söyleşi gerçekleştirdi. Konuklar, öğrencilerin sınav kaygılarını nasıl yönetebilecekleri ve motivasyonlarını yüksek tutmaları için önerilerde bulundu." dedi.