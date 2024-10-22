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        Sorgun'da "Yaşamak Her Şartta Güzeldir" ve "Yazar Söyleşisi" etkinliği düzenlendi

        Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Yaşamak Her Şartta Güzeldir" ve "Yazar Söyleşisi" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 17:14 Güncelleme: 22.10.2024 - 17:17
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        Sorgun'da "Yaşamak Her Şartta Güzeldir" ve "Yazar Söyleşisi" etkinliği düzenlendi
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        Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Yaşamak Her Şartta Güzeldir" ve "Yazar Söyleşisi" etkinliği düzenlendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonu’nda düzenlenen etkinlikte 12’inci sınıflarla oyuncular Doğan Tank ve Tuncay Kaynak’ın sınav stresi, 9, 10 ve 11'inci sınıflarla da yazar ve senarist Şafak Güçlü'nün kaygı yönetimi konusunda söyleşi gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Düzenlenen etkinliklerle gençlerin sınav stresiyle başa çıkmasının ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunulmasının hedeflendiğini vurgulayan Öcal, "Etkinliklerde konuklarımız öğrencilerimizle sınav stresi hakkında söyleşi gerçekleştirdi. Konuklar, öğrencilerin sınav kaygılarını nasıl yönetebilecekleri ve motivasyonlarını yüksek tutmaları için önerilerde bulundu." dedi.

        Öcal, yazar ve senarist Şafak Güçlü'nün de film senaryosu yazımı ve bir kitap kurgusunun nasıl yapıldığına ilişkin bilgi paylaştığını belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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