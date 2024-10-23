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        Yozgat'ta seyir halindeki otomobil yandı

        Yozgat'ta seyir halindeyken motor kısmı alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 20:24 Güncelleme: 23.10.2024 - 20:48
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        Yozgat'ta seyir halindeki otomobil yandı
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        Yozgat'ta seyir halindeyken motor kısmı alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Yozgat - Çorum kara yolunda, 66 ACE 015 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan R.A, motor kısmından duman yükseldiğini fark ederek aracı durdurdu.

        Alev alan otomobil, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Otomobil, kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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