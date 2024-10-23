Yozgat'ta seyir halindeki otomobil yandı
Yozgat'ta seyir halindeyken motor kısmı alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yozgat'ta seyir halindeyken motor kısmı alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yozgat - Çorum kara yolunda, 66 ACE 015 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan R.A, motor kısmından duman yükseldiğini fark ederek aracı durdurdu.
Alev alan otomobil, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Otomobil, kullanılamaz hale geldi.
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