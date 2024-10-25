Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yenilenen Saray Jandarma Karakol Komutanlığı binası hizmete açıldı

        Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Saray köyünde yenilenen jandarma karakol binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 16:20 Güncelleme: 25.10.2024 - 16:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yenilenen Saray Jandarma Karakol Komutanlığı binası hizmete açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yozgat’ın Yerköy ilçesine bağlı Saray köyünde yenilenen jandarma karakol binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Saray Jandarma Karakol Komutanlığının açılış töreninde konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi’ne yönelik terör saldırısında şehit olan vatandaşlara rahmet, yaralılara da şifa diledi.

        Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Türkiye Yüzyılı" vizyonu çerçevesinde kentte çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "Bu hizmetlerimiz, tarım, sağlık ve eğitim kimi zaman alt ve üst yapı çalışmaları şeklinde olurken Yozgat'ı Türkiye’nin tam ortası olarak nitelediğimiz bu coğrafyayı, bir huzur kenti olarak yaşatacağız." diye konuştu.

        Özkan, Saray Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binasının 1915 yılından bu tarafa hizmet verdiğini ve binayı yenileyerek modern hale getirdiklerini anlattı.

        İl Müftüsü Ali Gülden tarafından yapılan duanın ardından Vali Özkan, İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç ve katılımcılar açılışı yapılan binayı gezdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize geri adım attıramazlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize geri adım attıramazlar
        Yenidoğan iddianamesinden ayrıntılar: Telefon görüşmesi dosyada...
        Yenidoğan iddianamesinden ayrıntılar: Telefon görüşmesi dosyada...
        İstismar iddiasına baltalı saldırı!
        İstismar iddiasına baltalı saldırı!
        Bebekleri ölen aile: Pasif ötanazi yaptılar!
        Bebekleri ölen aile: Pasif ötanazi yaptılar!
        İstanbul'da 100 milyon liralık operasyon: Almanya'dan getirip Irak ve İran'da satacaklardı
        İstanbul'da 100 milyon liralık operasyon: Almanya'dan getirip Irak ve İran'da satacaklardı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Askeri kamuflajla geziyordu: Gözaltına alındı
        Askeri kamuflajla geziyordu: Gözaltına alındı
        Narin'in öldürülmeden bir saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
        Narin'in öldürülmeden bir saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
        G.Saray'dan Calabria atağı!
        G.Saray'dan Calabria atağı!
        İş kadınını çalışanları boğmuştu! Kahreden detay ortaya çıktı!
        İş kadınını çalışanları boğmuştu! Kahreden detay ortaya çıktı!
        "Mourinho yine rol çaldı"
        "Mourinho yine rol çaldı"
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Fransa'da Ersin destanı!
        Fransa'da Ersin destanı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Yarasını sahnede sardı
        Yarasını sahnede sardı
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Uzayda mahsur kalan astronotlar dünyaya döndü
        Uzayda mahsur kalan astronotlar dünyaya döndü
        WSJ: Musk ve Putin gizlice temas kuruyor
        WSJ: Musk ve Putin gizlice temas kuruyor

        Benzer Haberler

        Sorgun'da ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes düzenlendi
        Sorgun'da ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes düzenlendi
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Yozgat'ta seyir halindeki otomobil yandı
        Yozgat'ta seyir halindeki otomobil yandı
        Yozgat'ta 15 Temmuz gazileri FETÖ elebaşının ölümüne sevindi
        Yozgat'ta 15 Temmuz gazileri FETÖ elebaşının ölümüne sevindi
        Sorgun'da "Yaşamak Her Şartta Güzeldir" ve "Yazar Söyleşisi" etkinliği düze...
        Sorgun'da "Yaşamak Her Şartta Güzeldir" ve "Yazar Söyleşisi" etkinliği düze...
        Sorgun Müftülüğünce okullarda değerler eğitimi veriliyor
        Sorgun Müftülüğünce okullarda değerler eğitimi veriliyor