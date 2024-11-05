"Gençlerin Gözünden Atatürk'ü Anma" konulu öğrenci paneli düzenlendi

Oturum başkanlığını öğretim görevlisi Güldal Dolu’nun yaptığı programda Bozok Üniversitesi halk oyunu topluluğu zeybek gösterisi sundu, Sorgun Meslek Yüksekokulu öğrencileri "Atatürk ve Cumhuriyet" adlı tiyatro oyununu sahneledi, Atatürk’ün sevdiği türküler seslendirildi.

Sorgun Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'ndaki panel sonunda konuşan Kaymakam Aydın, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü daha yakından tanıyabilmek için bu tür etkinliklerin daha sık yapılması gerektiğini söyledi.

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