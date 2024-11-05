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        "Gençlerin Gözünden Atatürk'ü Anma" konulu öğrenci paneli düzenlendi

        Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Sorgun Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından hazırlanan "Gençlerin Gözünden Atatürk'ü Anma" konulu 1. öğrenci paneline katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 15:02 Güncelleme: 05.11.2024 - 15:05
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        "Gençlerin Gözünden Atatürk'ü Anma" konulu öğrenci paneli düzenlendi
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        Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Sorgun Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından hazırlanan "Gençlerin Gözünden Atatürk'ü Anma" konulu 1. öğrenci paneline katıldı.

        Sorgun Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'ndaki panel sonunda konuşan Kaymakam Aydın, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü daha yakından tanıyabilmek için bu tür etkinliklerin daha sık yapılması gerektiğini söyledi.

        Oturum başkanlığını öğretim görevlisi Güldal Dolu’nun yaptığı programda Bozok Üniversitesi halk oyunu topluluğu zeybek gösterisi sundu, Sorgun Meslek Yüksekokulu öğrencileri "Atatürk ve Cumhuriyet" adlı tiyatro oyununu sahneledi, Atatürk’ün sevdiği türküler seslendirildi.

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