Yozgat Valiliği, KYK yurdunda bir öğrencinin kaçırıldığı iddiasını yalanladı

Yozgat Valiliğinden, KYK kız yurdunda bir öğrencinin kaçırıldığı iddiasının asılsız olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bozok Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan Sürmeli KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrenciler arasında ve bazı sosyal medya hesaplarında bir öğrencinin kayıp olduğu ve kaçırılmış olabileceği şeklinde asılsız iddiaların yayıldığı aktarıldı.

İddialar üzerine emniyet birimlerince yurt ve çevresinde yapılan inceleme ve tahkikatta herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı, olayın asılsız olduğu ve böyle bir durumun yaşanmadığının anlaşıldığı belirtilen açıklamada, "Öğrencilerimizden ve vatandaşlarımızdan ricamız, bu tür asılsız haberlere inanmamaları ve resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate almaları önem arz etmektedir. Öte yandan bu asılsız haberi paylaşan sosyal medya hesapları hakkında soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.