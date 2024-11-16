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        CHP Karaman Milletvekili Ünver, Yozgat İl Başkanlığını ziyaret etti

        CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, partisinin Yozgat İl Başkanlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 11:13 Güncelleme: 16.11.2024 - 11:15
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        CHP Karaman Milletvekili Ünver, Yozgat İl Başkanlığını ziyaret etti
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        CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, partisinin Yozgat İl Başkanlığını ziyaret etti.

        Ziyaret sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Ünver, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in direktifleri doğrultusunda tüm milletvekillerinin hafta sonu 81 ilde saha çalışması gerçekleştireceğini söyledi.

        Çalışmalar doğrultusunda Yozgat'a geldiğini belirten Ünver, ülkede sorunların konuşulmasının iki yolunun olduğunu dile getirdi.

        Ünver, "Birincisi, Ankara'da masa başında ve Meclis'te sorunları dile getirmek ki elbette Meclis'te sorunları dile getirmek kıymetlidir ama masa başında oturup halkın sorunlarına hakim oluyormuş gibi siyaset gütmek doğru değildir. İkinci yolu ise sahada halk ile beraber olmaktır. Birebir temas ederek halktan sorunları almak ve tespit edip çözüm önerileri bulmak daha da kıymetlidir." dedi.

        CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar ise Milletvekili Ünver'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, hafta sonu il genelinde sahaya inip vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyeceklerini aktardı.

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