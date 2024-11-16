CHP Karaman Milletvekili Ünver, Yozgat İl Başkanlığını ziyaret etti

CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, partisinin Yozgat İl Başkanlığını ziyaret etti.

Ziyaret sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Ünver, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in direktifleri doğrultusunda tüm milletvekillerinin hafta sonu 81 ilde saha çalışması gerçekleştireceğini söyledi.

Çalışmalar doğrultusunda Yozgat'a geldiğini belirten Ünver, ülkede sorunların konuşulmasının iki yolunun olduğunu dile getirdi.

Ünver, "Birincisi, Ankara'da masa başında ve Meclis'te sorunları dile getirmek ki elbette Meclis'te sorunları dile getirmek kıymetlidir ama masa başında oturup halkın sorunlarına hakim oluyormuş gibi siyaset gütmek doğru değildir. İkinci yolu ise sahada halk ile beraber olmaktır. Birebir temas ederek halktan sorunları almak ve tespit edip çözüm önerileri bulmak daha da kıymetlidir." dedi.