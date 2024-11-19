Sorgun MYO'da Sorgun Gençlik Merkezi tanıtıldı

Sorgun Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) Sorgun Gençlik Merkezi'nin tanıtımı yapıldı.

Gençlik merkezi görevlilerinden Enver Taşkın, çoğu gençler tarafından gençlik merkezinin ne gibi hizmetler verdiğinin bilinmediğini, bu nedenle de birçok gencin merkezin verdiği bu hizmetlerden yararlanamadığını söyledi.

Taşkın, bu amaçla gençlik merkezinin tanıtımına ağırlık verdiklerini ve bu çerçevede Sorgu MYO'yu ziyaret ederek, öğrencilerin hizmetler hakkında bilgilendirildiğini belirtti.