Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kente il dışından uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen şüpheli aracı Yerköy ilçesinde durdurdu.
Araçta ve şüphelilerin üst aramasında 532 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler A.O.B. ve C.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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