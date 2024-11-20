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        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 19:35 Güncelleme: 20.11.2024 - 19:35
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        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kente il dışından uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, belirlenen şüpheli aracı Yerköy ilçesinde durdurdu.

        Araçta ve şüphelilerin üst aramasında 532 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler A.O.B. ve C.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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