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        Yozgat Hal ve İş Merkezi'nin çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Yozgat Belediyesi Hal ve İş Merkezi'nin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 19:35 Güncelleme: 22.11.2024 - 19:47
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        Yozgat Hal ve İş Merkezi'nin çatısında çıkan yangın söndürüldü
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        Yozgat Belediyesi Hal ve İş Merkezi'nin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Hal ve İş Merkezi'nde bulunan bir pide fırınının bacasından sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı.

        Dumanı gören esnafın ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, çatıda hasar oluştu.

        Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, gazetecilere, yangının büyümeden söndürüldüğünü söyledi.

        Yangının iş merkezinde bulunan bir pide fırınının bacasından çıktığını belirten Arslan, çatıda maddi hasar oluştuğunu ifade etti.

        Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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