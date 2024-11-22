Yozgat Hal ve İş Merkezi'nin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Yangının iş merkezinde bulunan bir pide fırınının bacasından çıktığını belirten Arslan, çatıda maddi hasar oluştuğunu ifade etti.

Hal ve İş Merkezi'nde bulunan bir pide fırınının bacasından sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı.

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