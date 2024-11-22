Yozgat Hal ve İş Merkezi'nin çatısında çıkan yangın söndürüldü
Yozgat Belediyesi Hal ve İş Merkezi'nin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yozgat Belediyesi Hal ve İş Merkezi'nin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hal ve İş Merkezi'nde bulunan bir pide fırınının bacasından sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı.
Dumanı gören esnafın ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, çatıda hasar oluştu.
Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, gazetecilere, yangının büyümeden söndürüldüğünü söyledi.
Yangının iş merkezinde bulunan bir pide fırınının bacasından çıktığını belirten Arslan, çatıda maddi hasar oluştuğunu ifade etti.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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