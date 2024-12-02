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        Görme yetisini kaybeden gazi, gülle atmada şampiyonluk hedefliyor

        BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL - Görevi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu görme yetisini kaybeden 32 yaşındaki Bayram Erden, geçen yıl başladığı gülle atma branşında Türkiye şampiyonluğunu hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 11:16 Güncelleme: 02.12.2024 - 11:16
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        Görme yetisini kaybeden gazi, gülle atmada şampiyonluk hedefliyor
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        BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL - Görevi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu görme yetisini kaybeden 32 yaşındaki Bayram Erden, geçen yıl başladığı gülle atma branşında Türkiye şampiyonluğunu hedefliyor.

        Jandarma uzman çavuş Erden, Mardin'in Nusaybin ilçesinde görev yaptığı sırada 2020'de terör örgütü üyelerince tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı.

        Patlamanın ardından görme yetisini tamamen kaybeden Erden, uzun ve zorlu rehabilitasyon sürecinin ardından hayatına kaldığı yerden devam etti.

        Erden, Braille alfabesini öğrenerek 2021'de katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) kazandığı Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümünden geçen yıl mezun oldu.

        Daha sonra Sorgun Kaymakamlığına santral memuru olarak atanan, iki çocuk babası Erden, memuriyet görevinin yanı sıra spora olan ilgisini de sürdürmek istedi.

        Bir süre sonra gazi arkadaşlarının tavsiyesiyle gülle atma ve golbol branşlarıyla tanışan Erden, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunca ekim ayında Konya'da düzenlenen Görme Engelliler Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda gülle atmada 3'üncü oldu.

        Şampiyonluk hedefiyle çalışmalarını Sorgun Gençlik ve Spor Müdürlüğü atletizm antrenörü Adem Öksüz eşliğinde sürdüren Erden, aynı zamanda lisanslı sporcusu olarak Çorum Görme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübünde golbol oynuyor.

        Bayram Erden, AA muhabirine, son olarak Mardin İl Jandarma Komutanlığında iz takip köpeği sorumlusu olarak çalıştığı sırada 2020'de Nusaybin'de el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu görme yetisini kaybettiğini söyledi.

        Erden, uzun tedavi sürecinin ardından ailesiyle memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesine döndüklerini dile getirdi.

        Bu dönemde en büyük destekçisinin eşi olduğunu ifade eden Erden, Sorgun Kaymakamlığında 1,5 yıldır santral memuru olarak görev yaptığını anlattı.

        - "Birinci olana kadar durmak yok"

        Gülle atmada 7,23'lük dereceyle Türkiye üçüncüsü olduğunu belirten Erden, "Benden önce gazi olan arkadaşlarım vardı, onlar bu sporu tavsiye etti. Kulüplerine çağırdılar, benim başarılı olacağıma inandılar. Ben de araştırdım ve çalışmalarım sonucu Görme Engelliler Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda 3'üncü oldum. Gülle atmaya devam edeceğim, birinci olana kadar durmak yok." dedi.

        Erden, golbolde de lisanslı sporcu olduğunu belirterek, uzun atlama ve koşuyu da denemek istediğini ifade etti.

        Engellilere karşı anlayışlı ve yardımcı olunması temennisinde bulunan Erden, şunları kaydetti:

        "Her insan gibi ben de engelli adayı olduğumu biliyordum ve engelli de oldum. Ben o zamanlar insanları anlamaya ve yardımcı olmaya çalışıyordum, şu an ben de herkesin yardımcı ve anlayışlı olmasını istiyorum. Bir sarı yolun önemini ve bastonun ne işe yaradığını görme engelli olunca anladım."

        - Keziban Erden: "Gözlerini kaybetti ama hayata hiç küsmedi"

        Erden'in eşi Keziban Erden de eşinin sporu çok sevdiği için askerlik mesleğini seçtiğini belirtti.

        Eşinin çok aktif ve başarılı bir asker olduğunu anlatan Erden, "Gözlerini kaybetti ama hayata hiç küsmedi. Bunun en büyük sebeplerinden biri evladıydı, onu çok seviyordu. Ayağa kalkması gerektiğini ve bu hayatın bu şekilde elinden tutacağına inanıyordu. Gözlerini, ayaklarını kaybeden gazi ağabeylerimiz, şehit anne ve babalarımız vardı, onların bize çok büyük destekleri oldu." diye konuştu.

        Spor sayesinde eşinin öz güveninin yerine geldiğini belirten Erden, bu sayede eşinin üniversite eğitimini tamamladığını ve memuriyet hayatında daha aktif rol aldığını kaydetti.

        Antrenör Adem Öksüz de gazi Bayram Erden'in Türkiye şampiyonu olabileceğine inandığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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