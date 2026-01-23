Yozgat'ta 23 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Yozgat'ta hakkında 23 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte arananlara yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 23 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K'yi düzenlediği operasyonla yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.