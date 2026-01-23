Habertürk
        Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta tarihi eser niteliğinde 8 sikke ele geçirildi

        Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 8 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 11:17 Güncelleme: 23.01.2026 - 11:20
        
        Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 8 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak kazı ve soygunlarla elde edilen tarihi eser niteliğindeki objelerin bir internet sitesi üzerinden satışa sunulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, şüpheli H.B.I'nın tarihi eser niteliğindeki objelerin satışını yaptığını tespit etti.

        Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelinin adresinde, tarihi eser niteliğinde 8 sikke ele geçirildi.

        Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

