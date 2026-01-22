Habertürk
        Yozgat'ta yaralı halde bulunan kedi tedaviye alındı

        Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde yaralı halde bulunan kedi, tedavi altına alındı.

        Giriş: 22.01.2026 - 14:03
        Yozgat'ta yaralı halde bulunan kedi tedaviye alındı
        Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde yaralı halde bulunan kedi, tedavi altına alındı.

        İlçede yaralı kediyi görenler, durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye giden İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, yaralı kediyi alarak Belediye Hayvan Barınağı'na götürdü.

        Bir aracın motor kısmına sıkışması sonucu patisinde yaralar oluşan kediye, veteriner hekim tarafından gerekli müdahale yapıldı.

        Tedavisinin ardından barınakta korumaya alınan kedi, gözetim altında tutulacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

