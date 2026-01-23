Yozgat'ta DEAŞ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon kapsamında Kocaeli'de yakalanan zanlı tutuklandı. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, terör örgütünde faaliyet yürüttüğü ve ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen Irak asıllı şüphelinin Kocaeli'de olduğunu tespit etti. Ekiplerin düzenledikleri operasyonda yakalanan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

