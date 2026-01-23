Habertürk
        Yozgat'ta DEAŞ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Yozgat'ta DEAŞ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon kapsamında Kocaeli'de yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 21:51 Güncelleme: 23.01.2026 - 21:51
        Yozgat'ta DEAŞ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon kapsamında Kocaeli'de yakalanan zanlı tutuklandı.

        Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, terör örgütünde faaliyet yürüttüğü ve ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen Irak asıllı şüphelinin Kocaeli'de olduğunu tespit etti.

        Ekiplerin düzenledikleri operasyonda yakalanan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

