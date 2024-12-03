Yozgat'ta jandarma okul servis araçlarını denetledi

Öte yandan jandarma ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.Y. yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince Akdağmadeni, Çayıralan, Sarıkaya ve Sorgun ilçelerinde gerçekleştirilen denetimlerde, sürücüler hız limitine uymaları, kışlık lastik ve emniyet kemeri kullanmaları yönünde uyarıldı.

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