        Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Yozgat'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 12:57 Güncelleme: 06.01.2026 - 13:01
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Yozgat'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda Sorgun-Yozgat kara yolunda durdurdukları 2 araç ile içinde bulunanları arayan ekipler, 13,33 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

        Gözaltına alınan S.Y, S.S. ve İ.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

