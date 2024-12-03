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        Yozgat'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 11:59 Güncelleme: 03.12.2024 - 11:59
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        Yozgat'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        M.B. (31) idaresindeki 66 LF 055 plakalı otomobil, Kaplıcalar mevkisinde refüje devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan A.B. (59) yaralandı.

        Yaralılar, Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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