Yozgat'ta geçen yıl 2 milyon 377 bin 86 kişi sağlık hizmeti aldı

Yozgat İl Sağlık Müdürü Mehmet Akif Karaarslan, 2025 yılında kentte sunulan sağlık hizmetlerinden 2 milyon 377 bin 86 kişinin yararlandığını belirtti.

İl Sağlık Müdürlüğünde kentte görev yapan gazetecilerle bir araya gelen Karaarslan, burada yaptığı açıklamada, Yozgat genelinde sağlık hizmetlerinin etkin, erişilebilir ve kaliteli şekilde sunulması için titizlikle çalıştıklarını söyledi.

Yozgat'ta 14 devlet hastanesi ile 2 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde toplam 5 bin 436 sağlık çalışanının görev yaptığını ifade eden Karaarslan, kent genelinde 251 uzman, 222 pratisyen, 139 aile hekimi ve 90 diş hekiminin sağlık hizmeti sunduğunu belirtti.

Karaarslan, 2025 yılı içerisinde Yozgat genelinde toplam 2 milyon 377 bin 86 hastanın muayene edildiğine dikkati çekerek, bu süreçte 33 bin 711 hastanın yatışı yapılarak tedavilerinin tamamlandığını bildirdi.

Yozgat Şehir Hastanesi'nde geçen yıl 959 bin 214 acil hasta muayenesinin gerçekleştirildiğini kaydeden Karaarslan, il genelinde hizmet veren 9 diyaliz merkezinde ise 107 cihazla vatandaşlara sağlık hizmeti sunulduğunu dile getirdi.