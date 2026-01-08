Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta geçen yıl 2 milyon 377 bin 86 kişi sağlık hizmeti aldı

        Yozgat İl Sağlık Müdürü Mehmet Akif Karaarslan, 2025 yılında kentte sunulan sağlık hizmetlerinden 2 milyon 377 bin 86 kişinin yararlandığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 12:01 Güncelleme: 08.01.2026 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta geçen yıl 2 milyon 377 bin 86 kişi sağlık hizmeti aldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yozgat İl Sağlık Müdürü Mehmet Akif Karaarslan, 2025 yılında kentte sunulan sağlık hizmetlerinden 2 milyon 377 bin 86 kişinin yararlandığını belirtti.

        İl Sağlık Müdürlüğünde kentte görev yapan gazetecilerle bir araya gelen Karaarslan, burada yaptığı açıklamada, Yozgat genelinde sağlık hizmetlerinin etkin, erişilebilir ve kaliteli şekilde sunulması için titizlikle çalıştıklarını söyledi.

        Yozgat'ta 14 devlet hastanesi ile 2 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde toplam 5 bin 436 sağlık çalışanının görev yaptığını ifade eden Karaarslan, kent genelinde 251 uzman, 222 pratisyen, 139 aile hekimi ve 90 diş hekiminin sağlık hizmeti sunduğunu belirtti.

        Karaarslan, 2025 yılı içerisinde Yozgat genelinde toplam 2 milyon 377 bin 86 hastanın muayene edildiğine dikkati çekerek, bu süreçte 33 bin 711 hastanın yatışı yapılarak tedavilerinin tamamlandığını bildirdi.

        Yozgat Şehir Hastanesi'nde geçen yıl 959 bin 214 acil hasta muayenesinin gerçekleştirildiğini kaydeden Karaarslan, il genelinde hizmet veren 9 diyaliz merkezinde ise 107 cihazla vatandaşlara sağlık hizmeti sunulduğunu dile getirdi.

        Yozgat ile Sorgun Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde geçen yıl içerisinde 260 bin 796 hastaya diş muayenesi yapıldığını ifade eden Karaarslan, 12 bin 915 hastaya kanal, 42 bin 578 hastaya dolgu tedavisi uygulandığını, 16 bin 235 hastaya ise hareketli ve sabit protez hizmeti verildiğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye: Bugün SDG'ye saldıracağız
        Suriye: Bugün SDG'ye saldıracağız
        "Suriye yardım isterse gerekli desteği sağlarız"
        "Suriye yardım isterse gerekli desteği sağlarız"
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        Deniz seferlerine fırtına engeli
        Deniz seferlerine fırtına engeli
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Guendouzi yola çıktı geliyor!
        Guendouzi yola çıktı geliyor!
        Öldüren 26 darbe! Suç aleti bu halde!
        Öldüren 26 darbe! Suç aleti bu halde!
        Taksilere 'mali cihaz' zorunluluğu
        Taksilere 'mali cihaz' zorunluluğu
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        ABD, Venezuela petrolüne ilişkin planını açıkladı
        ABD, Venezuela petrolüne ilişkin planını açıkladı
        Meyve bıçağıyla babasını öldürdü! Kanlı kahvaltı!
        Meyve bıçağıyla babasını öldürdü! Kanlı kahvaltı!
        İtalyan dağcıların Kaçkar'lara bırakmış! 54 yıl sonra bulundu
        İtalyan dağcıların Kaçkar'lara bırakmış! 54 yıl sonra bulundu
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Kuşlar nasıl kaybolmuyor?
        Kuşlar nasıl kaybolmuyor?
        Koopmeiners hamlesi!
        Koopmeiners hamlesi!
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Trump, Petro ile telefonda görüştü
        Trump, Petro ile telefonda görüştü

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Yozgat'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
        Yozgat'ta uyuşturucu ele geçirildi: 5 gözaltı
        Yozgat'ta uyuşturucu ele geçirildi: 5 gözaltı
        Yozgat'ta kaçak tütün ve sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
        Yozgat'ta kaçak tütün ve sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
        Yozgat'ta okul servisleri denetlendi
        Yozgat'ta okul servisleri denetlendi
        Sorgun'da SORDİ Market kuruluyor
        Sorgun'da SORDİ Market kuruluyor