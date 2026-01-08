Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde jandarmanın "dur" ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçan sürücü kaza yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 10:56 Güncelleme: 08.01.2026 - 11:00
        Yozgat'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde jandarmanın "dur" ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçan sürücü kaza yaptı.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Divanlı Mahallesi'nde plakası öğrenilemeyen araç sürücüsü G.Ç. (20), jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

        Daha sonra otomobil, Hüyük Mahallesi Jandarma Karakolu mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan S.D. (18) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

