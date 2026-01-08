Yozgat'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde jandarmanın "dur" ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçan sürücü kaza yaptı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Divanlı Mahallesi'nde plakası öğrenilemeyen araç sürücüsü G.Ç. (20), jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.
Daha sonra otomobil, Hüyük Mahallesi Jandarma Karakolu mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan S.D. (18) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
