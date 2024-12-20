Öğrenciler Türk Malları Haftası'nda yerli otomobil Togg'u inceledi
Sorgun'da ilkokul öğrencileri, Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası'nda Türkiye'nin milli ve yerli otomobili Togg'u inceledi.
Sorgun'da ilkokul öğrencileri, Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası'nda Türkiye'nin milli ve yerli otomobili Togg'u inceledi.
Yunus Emre İlkokulu 3-A sınıfı öğrencileri, Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası'nda Sorgunlu iş insanı Mahmut Başboğaoğlu'nun Togg marka aracını yakından gördü.
Öğretmen Serkan Dağ gözetiminde sürücü koltuğuna oturan öğrenciler aracı inceleyip hatıra fotoğrafı çektirdi.
Öğrencilere, veliler tarafından hazırlanan tatlı da ikram edildi.
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