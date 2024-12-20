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        Öğrenciler Türk Malları Haftası'nda yerli otomobil Togg'u inceledi

        Sorgun'da ilkokul öğrencileri, Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası'nda Türkiye'nin milli ve yerli otomobili Togg'u inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 11:43 Güncelleme: 20.12.2024 - 11:50
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        Öğrenciler Türk Malları Haftası'nda yerli otomobil Togg'u inceledi
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        Sorgun'da ilkokul öğrencileri, Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası'nda Türkiye'nin milli ve yerli otomobili Togg'u inceledi.

        Yunus Emre İlkokulu 3-A sınıfı öğrencileri, Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası'nda Sorgunlu iş insanı Mahmut Başboğaoğlu'nun Togg marka aracını yakından gördü.

        Öğretmen Serkan Dağ gözetiminde sürücü koltuğuna oturan öğrenciler aracı inceleyip hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Öğrencilere, veliler tarafından hazırlanan tatlı da ikram edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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