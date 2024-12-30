Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Yozgat'ta bir araçta 700 sentetik hap ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.
Yozgat'ta bir araçta 700 sentetik hap ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma yaptı.
İl merkezinde düzenlenen operasyonda durdurulan araçta, 700 sentetik hap ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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