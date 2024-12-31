Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.
Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ üyelerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, DEAŞ üyesi oldukları tespit edilen Irak uyruklu A.H.B.A. ve S.Y.A.A. yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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