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        Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 11:10 Güncelleme: 31.12.2024 - 11:10
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        Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ üyelerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, DEAŞ üyesi oldukları tespit edilen Irak uyruklu A.H.B.A. ve S.Y.A.A. yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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