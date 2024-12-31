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        Yozgat'ta yoğun sis etkili oldu

        Yozgat'ta kent merkezinde sis etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 11:33 Güncelleme: 31.12.2024 - 11:35
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        Yozgat'ta yoğun sis etkili oldu
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        Yozgat'ta kent merkezinde sis etkili oluyor.

        Gece saatlerinden itibaren etkisini artıran sis nedeniyle kara yollarında görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

        Sürücüler, takip mesafesini koruyarak ilerlemeye çalıştı.

        Güzel görüntüler oluşturan sisin, öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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