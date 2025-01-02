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        Yozgat'ta kayıp ihbarı yapılan gencin cesedi bulundu

        Yozgat'ta ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan 27 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 16:33 Güncelleme: 02.01.2025 - 16:33
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        Yozgat'ta kayıp ihbarı yapılan gencin cesedi bulundu
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        Yozgat'ta ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan 27 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı.

        Kent merkezinde 26 Aralık Perşembe günü ailesi tarafından emniyet ekiplerine kayıp ihbarı yapılan M.F.T, Top Mezarlığı'nda hareketsiz halde bulundu.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin kontrollerinde gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen M.F.T'nin cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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