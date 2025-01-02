Yozgat'ta kayıp ihbarı yapılan gencin cesedi bulundu

Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen M.F.T'nin cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kent merkezinde 26 Aralık Perşembe günü ailesi tarafından emniyet ekiplerine kayıp ihbarı yapılan M.F.T, Top Mezarlığı'nda hareketsiz halde bulundu.

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