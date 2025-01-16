Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 14:43 Güncelleme: 16.01.2025 - 14:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        ABONE OL

        Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğazlıyan ilçesine, il dışından uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı.

        Ekipler, yol kontrolünde şüpheli aracı durdurarak yaptığı aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheliler M.G, H.Y, A.T. ve M.H, hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı
        Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı
        19 yıl sonra itiraf etti! "Boğarak öldürdüm!"
        19 yıl sonra itiraf etti! "Boğarak öldürdüm!"
        Ronaldo'ya çılgın teklif!
        Ronaldo'ya çılgın teklif!
        Biden Amerikan halkına son kez seslendi
        Biden Amerikan halkına son kez seslendi
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Taraflar silahlarını çekti! Sokakta kanlı düello: 3 ölü!
        Taraflar silahlarını çekti! Sokakta kanlı düello: 3 ölü!
        İstanbul'da sahte içkiden 30 can kaybı!
        İstanbul'da sahte içkiden 30 can kaybı!
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!
        Kamu bankaları 'yerli kartları' önceliklendirecek
        Kamu bankaları 'yerli kartları' önceliklendirecek
        Transferde sıcak saatler!
        Transferde sıcak saatler!
        ABD, aşırı sağcı 'Terrorgram' ağını terör örgütü listesine ekledi
        ABD, aşırı sağcı 'Terrorgram' ağını terör örgütü listesine ekledi
        Zaha, ABD yolcusu!
        Zaha, ABD yolcusu!
        Özel okul velileri ders kitabı için ücret ödemeyecek
        Özel okul velileri ders kitabı için ücret ödemeyecek
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
        Ateşkes sonrası mutluluklarını paylaştılar
        Ateşkes sonrası mutluluklarını paylaştılar

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta hırsızlık şüphelisi yakalandı
        Yozgat'ta hırsızlık şüphelisi yakalandı
        Yozgat'ta 4 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları yeniden başladı
        Yozgat'ta 4 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları yeniden başladı
        Yozgat'ta annesinin öldürüp çöplüğe attığını itiraf ettiği çocuğu arama çal...
        Yozgat'ta annesinin öldürüp çöplüğe attığını itiraf ettiği çocuğu arama çal...
        4 yaşındaki oğlunu öldürüp çöplüğe attığını itiraf eden anne tutuklandı
        4 yaşındaki oğlunu öldürüp çöplüğe attığını itiraf eden anne tutuklandı
        Yozgat'ta 4 yaşındaki çocuğunu öldürüp çöplüğe attığını itiraf eden anne tu...
        Yozgat'ta 4 yaşındaki çocuğunu öldürüp çöplüğe attığını itiraf eden anne tu...
        Sorgun'da ihtiyaç sahibi 120 öğrenciye kışlık giysi yardımı yapıldı
        Sorgun'da ihtiyaç sahibi 120 öğrenciye kışlık giysi yardımı yapıldı