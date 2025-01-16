Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğazlıyan ilçesine, il dışından uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı.
Ekipler, yol kontrolünde şüpheli aracı durdurarak yaptığı aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler M.G, H.Y, A.T. ve M.H, hakkında adli işlem başlatıldı.
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