Sorgun Belediyesi personeline afet ve yangın eğitimi verildi

Yozgat AFAD İl Müdürü Abdulkadir Karakoç, eğitmenler Mehmet Ali Altun ve Büşra Erdoğan tarafından Sorgun Belediye personeline afet ve yangın eğitimi verildi.

Yangın, deprem, sel gibi acil durumlara karşı bilinçlendirmek amacıyla, Alper Gezeravcı Kültür Merkezi Eğitim Salonu’nda verilen eğitime, belediye personeli yoğun ilgi gösterdi.

Eğitimde, olası bir afet durumunda yapılması gerekenler, tahliye prosedürleri ve yangın anında doğru müdahale yöntemleri detaylı şekilde ele alındı.

Program kapsamında, afet anında alınacak tedbirler uygulamalı olarak anlatıldı ve katılımcılara teorik bilgilerin yanı sıra, pratik öneriler de sunuldu.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, eğitimin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Belediye personelimizin, gerek kendileri gerekse hizmet sunduğumuz vatandaşlarımız için afetlere hazırlıklı olması son derece önemli. Bugün düzenlenen bu eğitim, afetler karşısında hızlı ve doğru hareket edebilmek adına büyük bir farkındalık oluşturdu. Çalışanlarımızın her zaman bilgili ve hazırlıklı olması için bu tür eğitimleri düzenli hale getirmeyi planlıyoruz. Bu anlamlı çalışmaya katkı sunan AFAD ekiplerine ve eğitmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.