Yozgat'ta sahte alkol operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

İkamette yapılan aramada 20 litre etil alkol ve sahte alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üreten ve dağıtan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

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