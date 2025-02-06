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        Yozgat'ta sahte alkol operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

        Yozgat'ta emniyet ekiplerince sahte alkol üretimine yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 15:42 Güncelleme: 06.02.2025 - 16:00
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        Yozgat'ta sahte alkol operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
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        Yozgat'ta emniyet ekiplerince sahte alkol üretimine yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üreten ve dağıtan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamında, sahte alkol ürettiği belirlenen Ş.G'nin evine baskın yapıldı.

        İkamette yapılan aramada 20 litre etil alkol ve sahte alkol ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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